Sobe para 36 número recapturados após fuga em massa; Prefeitura suspende aulas

O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi) informou que uma nova fuga ocorreu na Penitenciária Regional Luiz Gonzaga Rebelo, em Esperantina, neste domingo (9). A informação foi confirmada por Jefferson Dias, diretor de assuntos sindicais do Sinpoljuspi.

"Foi confirmada a fuga de mais dez detentos, por volta das 22 horas deste domingo. Eles cerraram as grades com gilete, fizeram um buraco na parede, que já estão bastante danificadas e conseguiram fugir da unidade. Então, ao todo já são 85 presos que fugiram. Mesmo com a transferência de parte dos presos, a unidade continua desprotegida, não foi mandado reforço, tanto que essa nova fuga ocorreu. A situação lá é caótica, e é preciso remover mais presos daquele estabelecimento, porque senão novas fugas irão ocorrer", afirma Kleiton Holanda, vice-presidente do Sinpoljuspi.

Segundo a PM-PI, subiu para 36 o número de presos da Penitenciária de Esperantina que foram recapturados, dentre os 75 que fugiram na sexta-feira. As informações são do major Erisvaldo Viana, comandante do 12º BPM, de Piripiri.

Dos primeiros fugitivos, portanto, faltam ser recapturados 39. Com a nova fuga, sobre para 49 o número total de foragidos.

As prisões têm acontecido na região das cidades de Esperantina e Batalha, após a fuga em massa de cerca de 75 presos da penitenciária durante a rebelião do último sábado (7).







O major Erisvaldo explica que os presos estão tentando se esconder em casas de parentes e conhecidos, e também na mata. “Quem é da região, tenta se esconder nas casas dos conhecidos. Quem não é está no meio do mato. Quem está acuado não é a população. São eles, que estão escondidos em beira de rio, em matagais”, afirma o major Erisvaldo.

Apesar da afirmação do major, diversos moradores da cidade de Esperantina têm relatado momentos de terror desde que os 75 presos fugiram da unidade penal. No domingo, surgiram relatos até de disparos de arma de fogo feitos por policiais em vias públicas durante perseguição a fugitivos.

Para garantir a integridade física dos funcionários e alunos, a Prefeitura suspendeu as aulas nas escolas da rede municipal de ensino nesta segunda-feira (9).

Cinco guarnições, com cerca de 23 policiais, estão dando apoio na captura dos fugitivos. O major garante que a população das cidades está tranquila, e que mais detentos serão presos novamente. “Estou saindo agora para São João do Arraial, pegar mais dois”, disse.





Dos 75 fugitivos da Penitenciária de Esperantina, 39 detentos continuam soltos. Segundo a PM-PI, os números de recapturados pode aumentar durante as próximas horas.

Reforço policial

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) informou, por meio de nota, que a operação de recaptura dos fugitivos da penitenciária de Esperatina receberá o reforço de cerca e 70 policiais. Entre os policiais estão membros da Tropa de Choque de Teresina e do Batalhão Tático Aéreo. Segue a nota abaixo:



COMUNICADO À POPULAÇÃO DE ESPERANTINA

Amigos esperantinenses,

Diante do problema na Penitenciária de Esperantina e para garantir a proteção dos cidadãos, o Governo do Estado – por meio da Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública e do Comando Geral da Polícia Militar – já destinou um aparato de mais de 70 homens das forças de segurança, para assegurar o bem-estar da população.

São 22 homens do Comando de Policiamento Especializado; 10 homens da Tropa de Choque de Teresina; 10 da Força Tática de Esperantina; 6 do Batalhão Tático Aéreo de Polícia Militar; 6 do Comando de Policiamento do Litoral Meio Norte; e cerca de 20 guarnecendo o presídio do município.

Para fazer a patrulha na cidade e região, também foram destinadas 4 viaturas do Comando de Policiamento Especializado; 2 do Batalhão Tático Aéreo de Polícia Militar; 2 da Força Tática de Piripiri; 1 da Força Tática de Esperantina; e 1 do Comando de Policiamento do Litoral Meio Norte.

Além do decreto de situação emergencial do Governo do Estado, para reforçar a segurança e reformar a unidade prisional de Esperantina, o governador Wellington Dias e o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, estão no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, solicitando a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP).

A Secretaria de Justiça agradece a todas as instituições e à população e ressalta que está trabalhando para manter a segurança dos cidadãos de Esperantina e região.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento e Cícero Portela