Governador vai a Brasília solicitar intervenção penitenciária em Esperantina

O governador Wellington Dias e o secretário de Estado da Justiça, Daniel Oliveira, estão em Brasília nesta segunda-feira (09) onde se reúnem com o Governo Federal para solicitar a presença, no Piauí, da Força de Intervenção Penitenciária (FTIP), para colaborar com a proteção dos presídios e da população do Estado.



O pedido de reforço na segurança vem dois dias depois do decreto de emergência na Penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo, em Esperantina, onde presos se rebelaram na última sexta-feira (06) e deixando feridos graves e boa parte da estrutura penitenciária danificada. Na ocasião, houve a figa de 75 detentos e nesta noite, mais 10 conseguiram escapar da unidade, totalizando 85 foragidos. Deste total, 32 já foram recapturados e 53 ainda seguem sendo procurados.

A fuga em massa deixou a cidade de Esperantina em pânico, diante da falta de segurança e da possibilidade de bandidos condenados estarem circulando livremente entre a população. A Polícia Militar informou que os presos estão tentando se esconder em casas de parentes e conhecidos e também na mata. A Prefeitura do Município suspendeu as aulas na rede pública nesta segunda (09).

Além da educação, outros serviços públicos como atendimentos em postos de saúde e UBS’s da zona rural e urbana da cidade, e os Núcleos de Serviço de Convivência na área da assistência social, também estão com suas atividades. Por meio das redes sociais, moradores de Esperantina relataram o medo e a revolta com situação: “Uma penitenciária, que, por não ter estrutura adequada para o funcionamento, coloca em risco a vida dos profissionais que lá trabalham e das famílias de Esperantina, que ficam temerosas quando ocorre uma fuga”, disse o professor Carlos Araújo.

Reforço na segurança

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), junto com a Secretaria de Segurança e a Polícia Militar destinou maus de 70 policiais para proteger a população de Esperantina e região. São 22 homens do Comando de Policiamento Especializado, 10 homens da Tropa de Choque de Teresina, 10 da Força Tática de Esperantina, seis do Batalhão Tático Aéreo; seis do Comando de Policiamento do Litoral Meio-Norte e cerca de 20 guarnecendo o presídio.

Para fazer a patrulha da cidade, também foram destinadas quatro viaturas do Comando de Policiamento Especializado, duas do GTAP, duas da Força Tática de Piripiri, uma da Força Tática de Esperantina e uma do Comando de Policiamento do Litoral Meio-Norte.

Maria Clara Estrêla