75 presos fogem após rebelião na Penitenciária de Esperantina

A Secretaria de Justiça confirmou na manhã deste sábado (7), que 75 detentos fugiram após rebelião na Penitenciária Regional Luiz Gonzaga Rebelo, em Esperantina, ocorrida nesta sexta-feira (6). Destes, 20 presos já foram recapturados e 55 continuam foragidos do sistema prisional. Uma equipe de 30 policiais militares foi destacada para realizar as buscas pelos fugitivos na região de Esperantina e de Teresina.



Detentos chegaram a subir no teto do presídio. (Foto: DIvulgação/Sinpoljuspi)

Em nota, a Sejus informou também que um relatório preliminar do Setor de Engenharia do órgão aponta que a deterioração da unidade está em grau elevado. Ao todo, 110 presos foram transferidos para outros presídios do Estado. A rebelião foi controlada por volta das 18h de ontem, após a Tropa de Choque da Polícia Militar entrar no presídio.

O Comando Geral da Polícia Militar reforçou o efetivo de PMs em Esperantina e na região, para garantir a segurança da população e efetuar a captura dos foragidos. A Polícia Civil e a Promotoria de Justiça de Esperantina foram acionadas para investigar a causa e a motivação da rebelião.

Nathalia Amaral