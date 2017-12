Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (05/12)

Polícia Civil de Floriano prende dois homens suspeitos de estuprar crianças



A Polícia Civil de Floriano, por meio da Delegacia da Mulher, deu cumprimento, na manhã desta terça-feira (5), a dois mandados de prisão preventiva contra dois homens suspeitos de praticarem estupro de vulnerável contra crianças do município, localizado a cerca de 240 km de Teresina.



Por dia, pelo menos uma criança dá entrada no HUT vítima de acidente



Em Teresina, somente este ano foram atendidas 478 crianças vítimas de acidentes de trânsito, com idade entre 0 e 12 anos. Deste número, 226 crianças foram vítimas de acidentes com moto, 121 com bicicleta, 86 de atropelamento, 43 de carro, uma de ônibus, e uma com outros veículos. O dado alarmante foi divulgado, nesta segunda-feira (4), pelo Hospital de Urgências de Teresina (HUT) e é baseado no número de atendimentos, levando em consideração as principais causas da entrada de crianças na unidade hospitalar.



Preso escapa de presídio e sindicato alerta que fugas aumentam no fim do ano



Um preso identificado como Wanderson Silva Ferreira fugiu da Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), não se sabe exatamente o horário da fuga, mas se estima que ocorreu durante a madrugada.



Mãe denuncia o próprio filho à polícia por assaltos na zona Sul de Teresina



A Polícia Militar, por meio da uma guarnição do 17º BPM, no bairro Porto Alegre, apreendeu dois adolescentes suspeitos de cometer assaltos na zona Sul de Teresina, na noite desta segunda-feira (04). Mas o que surpreendeu os policiais foi o fato de que um dos suspeitos foi entregue pela própria mãe, que estaria cansada de lidar com a agressividade do filho.



Categorias param as atividades nesta terça-feira em greve geral



Pelo menos sete categorias vão paralisar suas atividades nesta terça-feira (05) em Teresina, em um movimento contra a votação da Reforma da Previdência, pautada para acontecer até a próxima semana no Congresso Nacional, em Brasília. O movimento grevista acontece em todo o Brasil e na Capital piauiense os trabalhadores organizam um ato pelas ruas do Centro. O objetivo é mostrar para a população a indignação com as medidas do Governo Federal.



