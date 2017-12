Categorias param as atividades nesta terça-feira em greve geral

Pelo menos sete categorias vão paralisar suas atividades nesta terça-feira (05) em Teresina, em um movimento contra a votação da Reforma da Previdência, pautada para acontecer até a próxima semana no Congresso Nacional, em Brasília. O movimento grevista acontece em todo o Brasil e na Capital piauiense os trabalhadores organizam um ato pelas ruas do Centro. O objetivo é mostrar para a população a indignação com as medidas do Governo Federal.



Fotos: Letícia Santos/O Dia





Já confirmaram adesão à manifestação os servidores da Superintendência Municipal de Trânsito (Strans), trabalhadores da Educação municipal, saúde, Instituto Federal de Educação do Piauí (Ifpi), Universidade Estadual do Piauí (Uespi), motoristas de ônibus e servidores da Universidade Federal do Piauí (Ufpi). Estes últimos estão concentrados desde as primeiras horas da manhã em frente à Reitoria, fechando o trânsito de veículos no local.

De acordo com Francisco Leite, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Ufpi (Sintufpi), somente o Hospital Universitário estará funcionando normalmente hoje no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina. Setores como a biblioteca devem parar suas atividades e os portões dos Centros de Ensino encontram-se trancados com cadeados.

“Nós já estamos em greve desde o último dia 10 de novembro e resolvemos, hoje, dar continuidade ao ato e radicalizar. A ideia é nada na Ufpi funcionar hoje, com exceção do HU, em protesto contra as reformas que este governo ilegal tenta nos fazer engolir”, declara Francisco Leite. Já os professores e servidores do Ifpi começaram a se concentram por volta das sete horas da manhã em frente ao Campus do Centro e iniciaram uma caminhada em direção sede do INSS, na Praça da Bandeira.



Foto: Arquivo O Dia

Quem também vai aderir à greve geral marcada para hoje é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário de Teresina (Sintetro). Os motoristas e cobradores de ônibus estarão concentrados durante a manhã em frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Centro da cidade.

No entanto, apesar de os motoristas e cobradores darem apoio ao movimento, os ônibus de Teresina devem circular normalmente nesta terça-feira (05), é o que garante o representante do Sintetro, Francisco das Chagas. “Nós vamos estar presentes no ato, mas toda a frota estará nas ruas. O que haverá é uma dificuldade de circular pelo Centro, porque o protesto prevê o fechamento de pelo menos duas ruas naquela região. Então há possibilidade de engarrafamento e, com isso, os ônibus deverão circular mais lentamente pelo menos em parte da manhã”, explica Francisco das Chagas.

Representantes da Central única dos Trabalhadores também estão reunidos na Praça da Bandeira em protesto. Em conversa com a reportagem de O Dia, Paulo Bezerra, presidente da entidade, informou que as datas dos próximos movimentos grevistas serão marcadas conforme o calendário do Congresso Nacional para votação da Reforma. "A ideia aqui é que a gente dialogue com a sociedade para mostrar nossa insatisfação com as medidas arbitrárias do governo", afirmou.

Trâmite

A votação da Reforma da Previdência foi reforçada ontem (04) pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM), que anunciou ter disposição para colocar o assunto em pauta para a próxima semana, mais precisamente no dia 13.

Maria Clara Estrêla e Letícia Santos