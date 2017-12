Mãe denuncia o próprio filho à polícia por assaltos na zona Sul de Teresina

A Polícia Militar, por meio da uma guarnição do 17º BPM, no bairro Porto Alegre, apreendeu dois adolescentes suspeitos de cometer assaltos na zona Sul de Teresina, na noite desta segunda-feira (04). Mas o que surpreendeu os policiais foi o fato de que um dos suspeitos foi entregue pela própria mãe, que estaria cansada de lidar com a agressividade do filho.



A informação é do coronel Iran Moura, comandante do Batalhão. De acordo com ele, a mulher sabia que o filho tinha saído, junto com um comparsa, para cometer assaltos pela região. Então decidiu procurar uma viatura e informar a localização dos rapazes, que foram pegos em flagrante.

“Ela nos disse que havia uma dupla assaltando transeuntes na Rua Felicidade, na Vila Irmã Dulce. Nós nos dirigimos até o local e encontramos os supostos acusados. Um empreendeu fuga, mas o outro acabou sendo capturado: o filho da senhora que tinha feito a denúncia.

Segundo o cabo Vieira, comandante da guarnição que atendeu à ocorrência, o rapaz ficou sem reação quando a polícia chegou e soube que sua mãe o havia denunciado. “Ele estava atônito, não teve nem a reação de correr”, afirmou o cabo.

Com o adolescente, a polícia apreendeu uma motocicleta roubada modelo Honda 125 de placa NIU-7991 e um smartphone também roubado. O rapaz foi autuado em flagrante por assalto e encaminhado para a Central, onde permanece recolhido.

“É uma situação com a qual a gente nunca espera se deparar, mas se uma mãe chega ao ponto de denunciar o próprio filho, é porque de fato a situação já está insustentável”, resume o coronel Iran.

Maria Clara Estrêla