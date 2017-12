Preso escapa de presídio e sindicato alerta que fugas aumentam no fim do ano

Um preso identificado como Wanderson Silva Ferreira fugiu da Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), não se sabe exatamente o horário da fuga, mas se estima que ocorreu durante a madrugada.

Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba (Foto: Google Maps)



O detento que fugiu foi condenado por furto, e estava numa cela localizada na ala 2 do presídio.

O presidente do Sinpoljuspi, José Roberto Pereira, afirma que a fuga foi facilitada porque havia apenas um cadeado no portão da cela, embora o correto seria haver três cadeados. "O preso forçou a parte de baixo e conseguiu passar entre o chão e a grade. Outros dois estavam no local, e se quisessem também teriam escapado", afirma o sindicalista.

A Penitenciária de Parnaíba tem capacidade para abrigar 157 presos, mas atualmente possui cerca de 530 detentos. "É uma situação complicada, porque, além de ser superlotada, essa unidade não tem estrutura adequada para funcionar como presídio. O prédio era um mercado público e foi adaptado para se tornar uma penitenciária. Para se ter uma ideia, as paredes são de tijolos, o que deixa o presídio completamente exposto a esse tipo de ocorrência. Mas é importante ressaltar que o sistema prisional do Piauí sofre por conta de três problemas principais. Além da falta de estrutura e da superlotação, há ainda o baixo efetivo de servidores", afirma José Roberto Pereira.

Em novembro, o Sinpoljuspi encaminhou um ofício ao Governo do Estado solicitando medidas destinadas a reforçar a segurança nas unidades penais neste final de ano, período em que, historicamente, há um aumento no número de fugas. "Se o Estado não tomar as providências que cabe a ele tomar, o resultado de todo esse descaso não pode ser imputado ao servidor, de forma alguma", acrescenta José Roberto Pereira.

No documento, o sindicato exige também que o Governo convoque para o curso de formação os 316 candidatos aprovados no concurso para o cargo de agente penitenciário feito pela Secretaria de Justiça. Por enquanto, foram confirmados no curso apenas 75 classificados.

Por meio de nota, a Gerência da Penitenciária de Parnaíba informou que está "em procedimento de buscas, com apoio dos órgão de segurança pública e prisional", para localizar o fugitivo.

Cícero Portela