Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (18/08)

Guarda é morto em confronto com caçadores na Serra da Capivara



Um guarda foi morto na tarde desta sexta-feira (18) durante confronto com caçadores no Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado entre os municípios de São Raimundo Nonato, João Costa e São João do Piauí. De acordo com informações da Polícia Militar, o confronto ocorreu em uma região conhecida como povoado Cambraia, no município de João Costa, onde não há visitação do público. O Parque Nacional da Serra da Capivara é uma área de preservação ambiental e a caça é proibida.



'No PI nada muda', diz Erivan sobre CNJ exigir informações de salários



O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) baixaram hoje (18) uma portaria determinando que todos os Tribunais de Justiça do país repassem aos órgãos informações detalhadas sobre a folha de pagamento dos magistrados. No relatório, que deverá ser entregue cinco dias após o recebimento dos salários, devem constar além do vencimento, valores de subsídios e extras.



PRF prende homem transportando mais de 2.600 pássaros silvestres



No final da noite desta quinta-feira (17), policiais rodoviários federais prenderam um homem que transportava mais de 2.600 pássaros silvestres de maneira ilegal em Floriano. No início da manhã, a PRF havia informado que haviam sido recuperados 1.200 pássaros, mas, após recontagem, os policiais constataram que nas gaiolas haviam 2.641 pássaros. Cada pássaro seria vendido em média por R$10,00.



Vazamento em poço reduz abastecimento de água na Evangelina Rosa



Desde ontem (17) que a Maternidade Dona Evangelina Rosa está com o abastecimento de água reduzido. O problema se deve a um vazamento no poço tubular que fornece água para todo o prédio. Por meio de nota, a assessoria da Mder informou que não houve suspensão total no fornecimento e que vai solicitar à Águas de Teresina uma revisão nas instalações, uma vez que a companhia não estaria mais suprindo as necessidades do local.



Adolescente de 15 anos é assassinado com um tiro no rosto no Porto Alegre



Um adolescente de nome Pablo Batista de Albuquerque, 15 anos, foi assassinado com um tiro na bochecha por volta das 11h30min da manhã desta sexta-feira (18) no Parque Ambiental do bairro Porto Alegre, zona Sul de Teresina. Ele estava acompanhado de uma pessoa, quando dois homens chegaram, cada qual em uma bicicleta, e um deles disparou um tiro contra o rapaz.



