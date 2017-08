Adolescente de 15 anos é assassinado com um tiro no rosto no Porto Alegre

Um adolescente de nome Pablo Batista de Albuquerque, 15 anos, foi assassinado com um tiro na bochecha por volta das 11h30min da manhã desta sexta-feira (18) no Parque Ambiental do bairro Porto Alegre, zona Sul de Teresina. Ele estava acompanhado de uma pessoa, quando dois homens chegaram, cada qual em uma bicicleta, e um deles disparou um tiro contra o rapaz.



De acordo com o capitão Fernando Lima, da Companhia de Policiamento do Promorar, o crime tem características de execução por acerto de contas, uma vez que nada de valor material foi levado da vítima. “Os familiares nos informaram que o adolescente já tinha uma passagem pela polícia quando tinha apenas 12 anos. Ele foi autuado por porte de arma junto com um amigo”, relata o capitão.

Na época, conta o PM, Pablo acabou sendo liberado mediante assinatura de um termo circunstancial de ocorrência. Em uma conversa com os policiais hoje, a família do rapaz alegou que ele nunca mais tinha se envolvido em problemas com a polícia e que não havia relatos de ninguém que lhe fizesse ameaças.

Com relação à pessoa que estaria com Pablo quando ele foi assassinado, a PM ainda tenta identifica-la, mas até o momento não tem um nome. “Nenhuma testemunha sabe dizer quem seria essa pessoa. Quando nós chegamos só havia o corpo do rapaz e mais ninguém”, finaliza o capitão Fernando Lima.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios esteve na cena do crime colhendo as primeiras informações e fazendo a perícia e o corpo de Pablo já foi encaminhado ao IML. O caso vai seguir sob investigação da Polícia Civil. Com relação aos suspeitos a PM fez diligências na região, mas nenhuma prisão foi efetuada.

Maria Clara Estrêla