Vazamento em poço reduz abastecimento de água na Evangelina Rosa

Desde ontem (17) que a Maternidade Dona Evangelina Rosa está com o abastecimento de água reduzido. O problema se deve a um vazamento no poço tubular que fornece água para todo o prédio. Por meio de nota, a assessoria da Mder informou que não houve suspensão total no fornecimento e que vai solicitar à Águas de Teresina uma revisão nas instalações, uma vez que a companhia não estaria mais suprindo as necessidades do local.



O problema foi detectado ainda ontem e desde então, técnicos se encontra na Evangelina Rosa para fazer os reparos. Mesmo com a falha no abastecimento, a maternidade está operando normalmente. A previsão é de que a água retorne às torneiras com a pressão normalizada até o final da tarde de hoje.

O outro lado

A Águas de Teresina informou que o abastecimento de água tratada no bairro Ilhotas, onde está localizada a Maternidade Dona Evangelina Rosa, está operando normalmente e que a falta de água no hospital se deu em razão de um problema interno da própria maternidade. Em nota, a companhia de abastecimento esclareceu que a Mder utiliza um poço particular para atender suas principais atividades.

A gerência de operações da Águas de Teresina visitou o hospital e verificou que a bomba do poço está com operação comprometida. A concessionária disponibilizou carros-pipa para atender a maternidade.

Com relação à insuficiência no abastecimento de água à Mder, a Águas de Teresina firmou que já apresentou à direção da maternidade uma proposta de fornecimento exclusivo via rede de distribuição de água tratada. A concessionária reiterou que as edificações urbanas devem estar conectadas às redes públicas de abastecimento de água e que a instalação da Mder não pode ser alimentada por outras fontes.

Maria Clara Estrêla