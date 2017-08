Guarda é morto em confronto com caçadores na Serra da Capivara

Um guarda foi morto na tarde desta sexta-feira (18) durante confronto com caçadores no Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado entre os municípios de São Raimundo Nonato, João Costa e São João do Piauí. De acordo com informações da Polícia Militar, o confronto ocorreu em uma região conhecida como povoado Cambraia, no município de João Costa, onde não há visitação do público. O Parque Nacional da Serra da Capivara é uma área de preservação ambiental e a caça é proibida.

O confronto teria iniciado durante uma abordagem aos dois caçadores. Ao realizarem a abordagem, os guardas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram atingidos por disparos de arma de fogo. Além da vítima fatal, identificada como Edilson Pereira, outros dois guardas ficaram feridos. “Eles foram realizar essa abordagem e houve o enfrentamento, os dois caçadores também ficaram feridos, mas conseguiram fugir”, destaca o sargento Assis, do Grupamento de Polícia Militar de São Raimundo Nonato.

Policiais da Força Tática do município de São João do Piauí estão em diligências nas proximidades do local do crime em busca dos dois caçadores. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois policias atingidos.

Guarda ambiental é morto em confronto com caçadores na Serra da Capivara. (Foto: Arquivo O Dia)



Nathalia Amaral