Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (16/10)

Por 15 votos a 4, TJ-PI prorroga mandato de Erivan Lopes até dezembro de 2018



O Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí aprovou, por 15 votos a 4, uma resolução que vai prorrogar por sete meses o mandato da atual presidente da Corte, desembargador, Erivan José da Silva Lopes, bem como do vice-presidente e do corregedor-geral de Justiça, respectivamente os desembargadores José James Gomes Pereira e Ricardo Gentil Eulálio Dantas.



Leia mais



Seis filhotes de cachorro e outros animais morreram carbonizados em incêndio



Sensação de desespero. É assim que os moradores do assentamento 8 de março, localizado no povoado Chapadinha Sul, zona Rural de Teresina, descrevem o sentimento ao ver mais de 150 casas sendo queimadas em um incêndio que atingiu o local na tarde deste domingo (16). As famílias, além de perderem todos os bens materiais, também perderam animais de estimação como cachorros, galinhas e gatos. É o caso da lavradora Maria da Conceição, que perdeu todos os filhotes de uma ninhada de cães.

Leia mais



Oito homens são presos em operação que fechou festa rave

Oito homens foram presos, durante uma operação conjunta das forças policiais do estado, em um festival de música eletrônica realizado em Teresina, no último final de semana. A ação da Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal visou combater o tráfico de drogas dentro da festa. Segundo o delegado Menandro Pedro, coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), a apreensão de drogas sintéticas foi a maior já feita no Piauí.



Leia mais



PRF registra 19 acidentes com 18 feridos durante o feriadão no Piauí



A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) divulgou nesta segunda-feira (16) o balanço da Operação 12 de Outubro, deflagrada na quarta-feira da semana passada (11) para coibir acidentes e infrações nas rodovias que cortam o Estado. Durante seis dias de intensificação da fiscalização, foram contabilizados 19 acidente que deixaram 18 pessoas feridas e resultaram em três óbitos.



Leia mais



Governador exige retorno breve de Rejane e Abreu, que vão votar contra Temer



Os deputados Fábio Abreu (PDT) e Rejane Dias (PT) já informaram ao governador Wellington Dias que vão deixar temporariamente suas pastas – a Segurança e a Educação – para retornar a Brasília onde participam da proposição de Emendas no orçamento e da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria Geral da República em setembro passado.



Leia mais