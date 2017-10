PRF registra 19 acidentes com 18 feridos durante o feriadão no Piauí.

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) divulgou nesta segunda-feira (16) o balanço da Operação 12 de Outubro, deflagrada na quarta-feira da semana passada (11) para coibir acidentes e infrações nas rodovias que cortam o Estado. Durante seis dias de intensificação da fiscalização, foram contabilizados 19 acidente que deixaram 18 pessoas feridas e resultaram em três óbitos.



De acordo com o inspetor Barros, porta-voz da PRF, os acidentes não se concentraram em um trecho específico das BRs do Piauí, tendo sido registrados em várias regiões diferentes. Quanto às mortes, uma aconteceu em Teresina, outra em Parnaíba e a terceira se deu em Dom Expedito Lopes, região de Picos.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Fiscalização

No total, foram fiscalizados 2.058 veículos, 2.164 pessoas e efetuados 1.106 testes de alcoolemia. No decorrer da operação, a PRF conseguiu fazer 1.067 autuações, sendo 28 por teste do bafômetro, 31 por falta de uso do cinto de segurança, 90 pela ausência do capacete em motociclistas, 10 por ausência da cadeirinha para crianças e 104 por ultrapassagens de todos os tipos. Três veículos foram recuperados e oito pessoas acabaram detidas.

"Nós estamos aumentando a fiscalização sempre no intuito de reduzir os índices de ocorrências nas estradas, a operação foi concluída com certo sucesso, mas o balanço mesmo só será positivo quando conseguirmos um dia zerar as infrações", conclui o inspetor Barros.

Maria Clara Estrêla