Oito homens são presos em operação que fechou festa rave

Oito homens foram presos, durante uma operação conjunta das forças policiais do estado, em um festival de música eletrônica realizado em Teresina, no último final de semana. A ação da Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal visou combater o tráfico de drogas dentro da festa. Segundo o delegado Menandro Pedro, coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), a apreensão de drogas sintéticas foi a maior já feita no Piauí.

Entre os presos estão dois organizadores do evento e três músicos contratados para tocar no festival.

A festa estava marcada para acontecer dos dias 12 a 15 de outubro, mas foi cancelada no dia 14, devido à ação policial. Os policiais cercaram o sítio onde a festa acontecia e revistaram todas as pessoas.



Foram apreendidas drogas identificadas como LSD, LSD em gel, haxixe, mdma, mdxx, ecstasy, N-BOMe, skank, cocaína e cristal. Segundo o delegado Thales Gomes, da Depre, a Polícia Federal foi chamada para identificar algumas das substâncias. “A PF fez análise, provando que eram drogas sintéticas. Uma parte delas vai ser enviada para Brasília, por que aqui não tem o reagente para determinar que tipo de droga é”, disse o delegado.

Além das substâncias, os policiais apreenderam também diversos materiais usados para o consumo de drogas, como cachimbos, e outros usados para fazer a venda, como balanças de precisão. Nenhuma arma de fogo foi apreendida.





Nayara FelizardoAndrê Nascimento