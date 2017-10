Notícias União

Aconteceu no início da tarde da última sexta-feira (06), na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) de União o lançamento do Programa Integração AABB Comunidade 2017. O programa será realizado por meio de parceria entre Prefeitura Municipal de União, a Federação Nacional das Associações Atléticas do Banco do Brasil (FENABB), através da Secretaria Municipal de Educação.

Durante a solenidade, autoridades locais falaram sobre a importância da realização do programa no município. “É uma satisfação poder colaborar coma execução deste programa que tem um grande alcance social. Aqui em União o AABB Comunidade já mostrou bons resultados e continuará mostrando, atendendo crianças e jovens que realmente precisam. Estamos juntos para garantir o êxito do programa”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

Participaram do evento o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; o vice-prefeito, Lauro Nery; a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa; a secretária de educação, Edinalva Guimarães; representantes do Banco do Brasil, crianças e jovens atendidos pelo programa e a comunidade em geral.

SOBRE O PROGRAMA

O Programa AABB Comunidade consiste em uma proposta de complementação educacional, baseada na valorização da cultura do educando e de sua comunidade. Essa complementação é efetivada por meio de atividades lúdicas desenvolvidas em torno de áreas como saúde e higiene, esporte e linguagens artísticas, possibilitando a construção de conhecimentos e o acesso à cidadania.

Fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o Programa, que tem como objetivo fundamental a complementaridade escolar e a inserção social atende a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos incompletos.