Notícias Política

O vice-presidente do PMDB no Piauí, João Henrique Sousa, negou as informações de que a executiva nacional estaria descontente com a ausência do deputado Marcelo Castro na votação da denúncia contra Michel Temer na Câmara Federal e, por isso, estaria pensando em destituí-lo da presidência do diretório estadual.

Para João Henrique, Marcelo Castro não desrespeitou o partido ao se ausentar de votação (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

Segundo João Henrique Sousa, o partido, a nível nacional, tem o poder de interferir nas composições estaduais, mas não há conversas sobre alteração no diretório do Estado. “Nunca ouvi de nenhuma autoridade do partido essa manifestação. Nem do presidente do partido, o senador Romero Jucá, nem do presidente da república, o Michel Temer. Tecnicamente o nacional [diretório] pode interferir a qualquer hora em qualquer diretório, desde que ele ache oportuno. Mas não há conversas nesse sentido”, explicou.

Para João Henrique, o deputado Marcelo Castro não desrespeitou o partido na votação quando decidiu se ausentar. O PMDB fechou questão em votar contra a denúncia e a favor do presidente Temer. “Não vejo motivo para alteração no Piauí. Votar ou não votar é uma decisão pessoal. Ele não desobedeceu, ele não votou contra. Ele deixou de votar. Por isso, o partido não pode tomar nenhuma providência”, pontuou.

As informações de que Marcelo Castro poderia deixar a presidência começou a ser ventilada após Michel Temer iniciar a estratégia de mudanças de cargos de 1º e 2º escalão como ‘punição’ a quem votou contra ele na Câmara. O Jornal O DIA tentou contato com o presidente do partido no telefone pessoal e por meio do diretório estadual, mas a reportagem não obteve resposta.