Notícias Piripiri

Mês de junho é reconhecido tradicionalmente pelas festas juninas, pensando nisso, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Turismo (Setur), realiza a Piripiri Junina. O Evento conta com apresentação de quadrilhas, barracas, apresentação de shows com grandes nomes do cenário local, regional e nacional. O evento inicia nesta quarta (28) e segue até o dia 02 de julho, na AABB do município de Piripiri com entrada gratuita para o público, com acesso aos shows e apresentação de quadrilhas.

De acordo com o secretário de Estado do turismo, Flávio Nogueira Júnior, a Piripiri Junina visa fomentar a economia local do município. "Piripiri também tem suas potencialidades, resolvemos realizar esse evento por acreditar nisso, além de valorizar os talentos dos nossos artistas, incentivar o turismo na região e oportunizar as famílias que lá vivem. A festa vai ser muito bonita, muitas comidas típicas, dança. O retorno da população tem sido bastante positivo com a organização do evento", frisa o gestor.

O local contará com dois palcos, "Luiz Gonzaga e Dominguinhos" e ainda o espaço "Raimundo Custódio", uma homenagem ao grande sanfoneiro do município e será o local de apresentação dos quadrilheiros.

Uma das organizadoras do evento, Jôve Oliveira, fala da grandiosidade cultural da festa. "Destacamos essa importante manifestação cultural, é um evento que visa manter as tradições, além de dar oportunidade ao quadrilheiro. Vai ser uma mistura linda e que vamos entrar para o calendário de eventos do Estado. Dessa forma, convidamos todos a participar. Garantimos estrutura de som, iluminação e muito mais", disse a organizadora, acrescentando ainda que as quadrilhas serão premiadas. A primeira colocada receberá o valor de R$ 10.000, a segunda colocada o valor de R$ 3.000 e a terceira, R$2.000.

Em cinco dias de festa, além de artistas locais e regionais, o evento contará com a presença de um dos maiores nomes da música popular brasileira, de forte expressão e contribuição para a música nordestina, Geraldo Azevedo, que em seus shows reúne ritmos como frevo, forró, xote, maracatu e baião.

Veja a programação:

Quarta-feira - 28/06

Avine Vinny, Vale Night, Lenne Melo e Tops Sertanejo.

Quinta-feira- 29/06

Geraldo Azevedo, Léo Cachorrão, Joel Sanfoneiro e Frank Sabbá.

Sexta-feira - 30/06

Mara Pavanelly, Anderson Rodrigues, Nanan Ville e Reisinho e Maclane.

Sábado - 01/07

Beto Barbosa, Waldo e Felipe, Marcifran e Banda.

Domingo- 02/07

Lagosta Bronzeada, João Velloso e Os Dragões.