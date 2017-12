Notícias Picos

Instalada há uma semana no Espaço da Cidadania em Picos, a Movera - empresa que atua no mercado de micro finanças que faz parte do conglomerado do Banco do Brasil - já liberou créditos para 100 empreendedores, entre os quais, feirantes e cabeleireiros. O crédito gira em torno de R$ 600 a R$ 5.000 para que os interessados ampliem os negócios conforme a necessidade do investimento, verificada antes pelos agentes da Movera. A meta é ampliar a operação para atender 20 municípios da macrorregião de Picos.

Para ajudar os pequenos empreendedores piauienses a driblar a crise pela qual passa o país, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração e Previdência (Seadprev), firmou parceria com o Banco do Brasil e a empresa Movera, em 2016. O serviço começou a funcionar no Espaço da Cidadania de Teresina, sendo expandido para cinco municípios próximos: Altos, José de Freitas, Demerval Lobão, União e Campo Maior.

Segundo o superintendente comercial da Movera, Gilson Belém, até agora foram beneficiados mais de cinco mil empreendedores, principalmente açougueiros e vendedores ambulantes.

"O empreendedor ou futuro empreendedor busca informações no Espaço da Cidadania e depois o processo é todo feito na casa dele. O agente faz a entrevista com o cliente, identifica a real necessidade de crédito que precisa, formaliza a parceria por meio de assinatura do empreendedor e já fica estabelecido o valor do pagamento das prestações do crédito concedido pela Movera", explica Gilson Belém, ao acrescentar que o carnê com boletos é enviado para a residência dos clientes que escolhem o local de pagamento, como casas lotéricas, por exemplo.

Já para sacar o dinheiro disponibilizado pela Movera, o empreendedor recebe um SMS pelo celular e, em seguida, se encaminha ao terminal do Banco do Brasil para realizar a transação financeira.

"Todas as pessoas que recorrerem a esse tipo de empréstimo vão receber o assessoramento necessário para que o pequeno negócio prospere”, destacou o secretário Franzé Silva, entusiasta e um dos idealizadores da parceria com a Movera. Segundo ele, a operação de microcrédito, considerado importante instrumento de inclusão financeira pelo Banco Central (BC), continuará sendo ampliada no Piauí.

Movera

A Movera é uma empresa inovadora na oferta de Microcrédito Produtivo Orientado. O objetivo é ouvir o desejo do cliente, entender o negócio, seu potencial de crescimento, oferecer o microcrédito e a orientação financeira. É destinado a empreendedores informais, microempreendedores individuais e pequenas empresas. Açougueiros, salões de beleza, costureiras, borracheiros, padarias, ambulantes e sacoleiras são algumas das atividades que podem ser beneficiadas com a Movera.

A empresa pode ser usada também por servidores públicos estaduais que estão querendo virar empreendedores ou quem já está na atividade há mais de seis meses. Com o Microcrédito Produtivo Orientado, os beneficiários podem comprar mercadorias ou matérias-primas, investir em equipamentos ou fazer melhorias nas instalações.