Notícias Cocal de Telha

No próximo dia 3 de Julho será o encerramento do prazo determinado pela Justiça Eleitoral para que os eleitores dos municípios pertencentes a 71ª Zona Eleitoral que abrange os municípios de Capitão de Campos, Boqueirão do Piauí e Cocal de Telha compareçam ao cartório eleitoral para realizarem o cadastramento biométrico.

As dificuldades no deslocamento e as grandes filas que estavam se formando na sede do Fórum em Capitão de Campos e a baixa frequência do eleitoral aliada à proximidade do término do prazo fez a Justiça Eleitoral enviar as equipes responsáveis pelo cadastramento para as sedes dos municípios. Em Cocal de Telha o cadastramento eleitoral já está acontecendo na sede da Câmara de Vereadores e o funcionamento será de Segunda a Sexta de 7 as 17 horas e no Sábado de 7 as 15 horas.

A convocação é obrigatória e para os eleitores que não realizarem o cadastramento biométrico terá o título eleitoral cancelado e ficará impedido de votar e poderá sofrer sanções como cancelamento do CPF, ficando impedido de realizar movimentação bancária, receber benefícios de programas federais como Bolsa Família e pensões do INSS, Seguro Desemprego e outros.

No relatório oficial divulgado pelo Cartório Eleitoral na última Segunda-Feira(19) a situação mais crítica com relação a presença do eleitoral para o cadastramento biométrico era do município de Boqueirão do Piauí com 34%, Cocal de Telha cm 52% e Capitão de Campos possuía cerca de 56% do eleitoral já cadastrado.