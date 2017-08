Notícias Cocal

Com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância do combate ao trabalho infantil, a Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza a campanha Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI). A abertura aconteceu nesta segunda-feira (12), na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A programação, que se estende até o dia 28 de junho, compreende a realização de palestras, debates e oficinas em escolas, serviços de convivência, Centros de Referência e Câmara Municipal, alertando a população sobre a necessidade de se combater o trabalho infantil.

“Nós estamos aqui, com uma parceria com o Governo Federal e a Prefeitura, realizando essa campanha com o objetivo de enfrentar essa questão que afeta milhões de crianças”, pontua a assessora técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Márcia Aguiar.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Deuzenir Portela, a campanha se faz essencial para dar maior visibilidade ao tema e incentivar o enfrentamento ao trabalho infantil.

“Toda criança merece uma vida de infância normal, com direitos assistidos e zelados. Por isso, nós lançamos esta campanha a fim de chamar a atenção para a realidade de muitas crianças que tem seu desenvolvimento intelectual e social prejudicados devido ao trabalho infantil. Nosso objetivo é promover e preservar os direitos dessas crianças e adolescentes, garantindo-lhes oportunidade de crescimento e dignidade”, finaliza a secretária.

Como ação de fortalecimento do combate ao trabalho infantil, acontece nos dias 27 e 28 de junho, o I Fórum Municipal Ações Estratégicas de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, em que serão debatidas propostas de intervenção com os jovens.