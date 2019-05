Lulu Santos lança clipe 'Para Sempre' com marido Clebson Teixeira

Lulu Santos, 66, divulgou o primeiro videoclipe de seu disco "Pra Sempre", com músicas inspiradas no romance e no casamento com o modelo e analista de sistemas Clebson Teixeira, 26.



O álbum completo já está nas plataformas digitais. De suas 11 faixas, há participações especiais da banda de rock O Terno e dos DJ's Anderson Noise e Marcelo Memê Mansur. Há ainda uma regravação de "The Look of Love" (1967), de Burt Bach Bacharach e Hal David.

O cantor e jurado do programa The Voice Brasil, da Globo, afirmou que assumir publicamente a relação foi seu ato mais político."Ter exposto minha orientação afetiva/sexual nos dias de hoje talvez tenha sido o ato mais político de minha vida e também obra", escreveu.

Lulu disse que o novo trabalho é cheio de emoção e contará o passo a passo da relação com o marido, "as estações da paixão".

"Provavelmente são as melhores e mais emocionantes canções que fiz nos últimos anos porque motivo e assunto não me faltaram".

O casal oficializou a união em abril com a assinatura de um termo de união estável.

Lulu Santos revelou seu namoro com Clebson em julho do ano passado, também por um post nas redes sociais. Depois disso, os dois trocaram diversas declarações, inclusive no programa The Voice Brasil.





