'Pra sempre', diz Lulu Santos ao completar um ano com Clebson

O cantor Lulu Santos, 65, usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11) para celebrar um ano de relacionamento com o modelo e analista de sistemas Clebson Teixeira, 26. De quebra, o músico aproveitou para se declarar para o amado.



"Um ano e pra sempre", escreveu o jurado do programa "The Voice Brasil", da TV Globo, em uma foto de duas escovas de dente em um banheiro, fazendo alusão ao termo "juntar as escovas", que fala sobre estar junto romanticamente com alguém. Logo em seguida, Lulu Santos recebeu o apoio de muitos fãs que desejaram muito mais amor ao casal e o próprio Clebson respondeu à postagem do amado.

"E lá se foram 12 meses, 53 semanas, 365 dias, 8.760 horas ou 525.600 minutos. Foram 365 dias em que descobri a definição da palavra 'reciprocidade', descobri o que é amar, ser amado e tudo que isso representa na vida de qualquer ser humano. Sei que amor não se agradece, mas se retribui, espero estar sempre a altura e possa dar tudo que você precisa e merece... e você não merece pouco, "que a chama não tenha pavio"! Te amo!", escreveu o modelo.

Lulu Santos revelou seu namoro com Clebson em julho do ano passado, também por um post em suas redes sociais. Depois disso, os dois trocaram diversas declarações, inclusive no programa em que o cantor é jurado. Até uma música, o cantor chegou a compor para o companheiro.

Em janeiro deste ano, Lulu Santos havia publicado em suas redes sociais uma foto em que aparecia com uma aliança, levantando suspeitas de que teria ficado noivo. "Selfie com aliança", resumiu o músico.

A assessoria de imprensa do cantor foi procurada para esclarecer se o casal já havia feito os votos, mas não respondeu. Teixeira, no entanto, mudou seu status no Instagram para "married" (casado em inglês).

Folhapress