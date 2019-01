Lulu Santos é pedido em casamento durante show no Rio

Durante o pedido de casamento feito pelo namorado de Lulu Santos (Foto: Reprodução)

O cantor Lulu Santos, 65, foi surpreendido na madrugada deste domingo (27) ao ser pedido em casamento durante show na Fundição Progresso, na Lapa, região boemia no Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal carioca Extra, o modelo e analista de sistemas Clebson Teixeira, 26, entrou no palco e fez o pedido de casamento. Emocionado, Lulu Santos beijou o namorado e disse ao público: "Esse é Clebson Teixeira, o companheiro da minha vida... eu aceito, eu já aceitei há muito tempo. Eu sei o quanto isso foi, não digo difícil, mas o quanto foi importante pra ele, porque eu o conheço muito bem. E eu quero que vocês saibam que ele é uma grande alma, é o amor da minha vida."

Lulu Santos afirmou que os alimentos arrecadados com a meia entrada social para o show na Fundição Progresso seriam doadas para ajudar as famílias vítimas do rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho (MG), na última sexta (25).

No dia 7 de janeiro, Lulu Santos havia publicado em suas redes sociais uma foto em que aparecia com uma aliança, levantando suspeitas de que teria ficado noivo. "Selfie com aliança", resumiu o músico.

A assessoria de imprensa do cantor foi procurada para esclarecer se o casal já havia feito os votos, mas não respondeu. Teixeira, no entanto, mudou seu status no Instagram para "married" (casado em inglês).

Ainda em sua conta no Instagram, Lulu Santos aproveitou para contar que está morando em Belo Horizonte: "casando e morando", respondeu o cantor a uma fã. A novidade também agradou aos fãs mineiros, que egaram a oferecer café e pão de queijo ao músico.

Lulu revelou seu namoro com Clebson em julho do ano passado, também por um post em suas redes sociais. Depois disso, os dois trocaram diversas declarações, inclusive no programa The Voice (Globo) e durante shows do músico. Até uma música, o Lulu Santos chegou a compor para o companheiro.





