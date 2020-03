Rumos Itaú Cultural aposta em conteúdos digitais para tocar projetos

Um dos maiores editais de financiamento de projetos culturais do país, o Programa Rumos, é realizado pelo Itaú Cultural desde 1997, fomentando a produção artística e cultural brasileira. Em tempos de ficar em recolhimento em casa, o projeto lança o ‘Novo Mundo’, ação contemplada pelo Rumos que disponibilizará, no Youtube, uma série com entrevistas de 16 pessoas entre artistas, políticos, líderes religiosos, comunicadores, ativistas sociais sobre temas como preconceito, violência de estado e desigualdade social. As programações são resultado de projetos selecionados pelo Rumos Itaú Cultural 2017-2018.



O primeiro vídeo é da cientista social, pastora evangélica e deputada estadual pelo PSOL, Mônica Francisco. Ela fala sobre intolerância da elite, o que é ser mulher negra no Brasil, vulnerabilidade, explica como o racismo no país é naturalizado, diferentemente dos Estados Unidos, entre outros temas.

Na próxima semana, é a vez do pastor Henrique Vieira, cientista social, historiador e teólogo versar sobre a diferença entre espiritualidade, religião e fundamentalismo, fazendo um contraponto sobre quem seria Jesus Cristo, se estivesse vivo, nos dias de hoje.

A série de depoimentos conta, em ordem, com Mãe Meninazinha, iyalorixá do terreiro de Candomblé Ilê Omulu Oxum; Dofono de Omulu, babalorixá do Ilê Axé Omim Layó, músico e agente cultural; Ruth Mariana, atriz refugiada de Angola; Eliana Souza, educadora e ativista social, fundadora e diretora da ONG Redes da Maré; Tainá de Paula, arquiteta e urbanista e coordenadora regional do Projeto Brasil Cidades; Ana Clara Telles, Mestra em Relações Internacionais, especialista em Análise de Políticas Públicas e integrante do Coletivo Movimentos, na Maré; Jacqueline Muniz, antropóloga, cientista política, professora e especialista em segurança pública.

Tem também Gizele Martins, jornalista, integrante do Fórum de Juventude; MC Martina, poetisa, rapper, produtora e integrante do Coletivo Movimentos; Jessica Souto, compositora, produtora e integrante do Coletivo Movimentos; Aline Ribeiro, jornalista e produtora audiovisual; Mohana Uchôa, atriz pernambucana protagonista do filme Novo Mundo; Sol Miranda, atriz e preparadora de elenco; e Bruna da Silva, ativista pelos direitos humanos e mãe de Marcos Vinícius, estudante morto aos 14 anos pela polícia na Maré.

Itaú Cultural

Neste período de suspensão de atividades presenciais em sua sede, o Itaú Cultural está ampliando a produção de conteúdo para diversos públicos, como podcasts, cursos de EAD e vídeos, no site e redes sociais da instituição e na Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. Para acessar: www.itaucultural.org.br.