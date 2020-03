Site que concentra divulgação de shows e espetáculos acompanha mudanças

O site Agenda The, um dos mais destacados no segmento de divulgação de shows e espetáculos em Teresina, acompanhou as mudanças com a paralisação de atividades artísticas na Capital. Jônatas Freitas, fundador e colaborador da plataforma digital, que também possui perfil no Instagram, afirma ter notado, inicialmente, um esforço dos locais para se adequarem às normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), mas, depois, a paralisação por completo das atividades.



Leia também

Setor da arte é fortemente impactado por pandemia do Covid-1



Cantor vira motorista de aplicativo: “toda minha renda era da música”



Projeto quer criar rede de assistência para artistas locais



Rumos Itaú Cultural aposta em conteúdos digitais para tocar projetos



“Alguns até já prometeram que ficariam fechados e voltaram a abrir para ficar só no serviço de delivery. O ruim mesmo da situação fica pros músicos, que tinham que contar com o valor do couvert e agora estão organizando até vaquinha online pra angariar algum dinheiro. Mas alguns locais já estão se organizando pra transmitir lives com alguns deles, e é algo que pode pelo menos atenuar a situação, ainda que sejam poucos restaurantes até agora fazendo isso”, ressalta.





Virgiane PassosGlenda Uchôa