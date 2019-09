Programa Beat 92 traz diversão e DJ’s para a FM O Dia

Se a procura é por diversão e música alto astral, então o Beat 92 é o lugar certo. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, na FM O DIA, 92,7, será comandado por Marie Mendes e terá duas horas de duração. A apresentadora garante o selo de qualidade do produto: um programa feito para quem quer dançar e ficar de bem com a vida.



O Beat 92 será dividido em quatro blocos. Nos dois primeiros, os ouvintes irão curtir o melhor da música house e suas vertentes, como o electro house e deep house. “São músicas para dançar, músicas de boate. Já o terceiro bloco vai ter um pouco de funk, do que está em alta na televisão, do que as pessoas estão ouvindo agora e o último bloco é de músicas mais antigas, então pode vir de tudo, desde o funk do Bonde do Tigrão a discoteca”, conta Marie Mendes.

Além disso, para movimentar ainda mais o programa, o Beat 92 contará com a participação de diversos DJ’s, com seus diferentes estilos. Nomes como DJ Malboro e Dennis DJ são grandes nomes esperados na grade da programação.



“Em 2008, quando eu fiz a voz padrão da Rádio Beat 98, no Rio de Janeiro, eu conheci milhares de DJs e eles estão mandando sets mixados, então todo dia será uma apresentação diferente, mas na sexta-feira eu quero que seja alguém local, queremos fazer algo para as pessoas se empolgarem. Também queremos que tenha um DJ residente, que fique conosco pelo menos duas vezes por semana”, explica.



Marie Mendes pontua ainda que os DJs que foram se apresentar ao vivo irão trazer seus equipamentos, como controladora ou notebook, ou ainda trazer o set mixado. A proposta também é fazer um programa dinâmico e com interação dos ouvintes.

“Eu adoro colocar essas mensagens das pessoas no ar e quero todo mundo participando. Esse programa é para todo mundo que gosta de dançar, para quem é alto astral e para quem não pode não estar, mas quer ficar de bem com a vida”, disse.

Trajetória

Marie Mendes trabalha em rádio desde os 15 anos e já passou por todas as rádios de Teresina. Começou sua carreira na FM Antena 10, já trabalhou em Fortaleza e no Rio de Janeiro, no Sistema Globo de Rádio, onde foi a voz padrão da Beat 98.

“Eu me orgulho muito desse trabalho que eu fiz com a Beat 98. E agora estou trazendo a Beat 92 para a FM O Dia. Estou a algum tempo fora do ar, então estou muito feliz em retornar, principalmente para a FM O DIA, onde eu já trabalhei anos atrás. Era a rádio mais importante e agora está voltando a ser novamente com um quadro de profissionais muito bom, com Tony Trindade, Beto Rego, Arimateia Azevedo, Lázaro do Piauí, Eudes Ribeiro, Marie, entre outros, ou seja, os melhores no seu nicho”, conclui.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia