Beto Rego estreia o programa ‘Ligação Direta' na FM O Dia

Depois de quase três décadas, o radialista e apresentador Beto Rego volta a comandar um programa na FM O DIA, 92,7, o ‘Ligação Direta’, que estreia nesta segunda-feira (26) e vai ao ar diariamente das 17h às 19h. Com uma programação estilo disk jockey, voltada para os principais sucessos populares, os ouvindo irão diversos estilos musicais.

“A nossa programação vai agradar gregos e troianos, pois vamos tocar sertanejo, forró, pagode, funk e flashback. E durante a programação, além da planilha de música teremos também a participação popular. O ‘Ligação Direta’, que eu já tive na FM O DIA anos atrás, é um programa de interatividade, as pessoas ligavam pedindo sua música, algo bem popular, sucesso e claro, muita informação com drops durante os blocos”, conta.

Para criar essa interação com o público, serão abertos como WhatsApp e mídias sociais. O apresentador enfatiza que essa interação é importante com os ouvintes para que se tenha um feedback de como está sendo o programa e do que as pessoas gostam e estão esperando.





Entusiasmado, ele relembrou a época em que começou sua trajetória no Rádio - Foto: Jailson Soares/O Dia

“Eu quero que esse programa seja disk jockey e animado, então não terão entrevistas, pois a ideia é não interromper a programação de música para colocar muita conversa. Em resumo, é um programa musical, de informação e participação. Mas claro que se o ouvinte quiser contribuir com alguma informação iremos abrir espaço para isso”, pontua Beto Rego.

Carreira

Beto Rego relembra um pouco da sua trajetória na FM O DIA, ainda no ano de 1987, quando iniciou no rádio e trabalhou na emissora até o ano de 1991.

“O Beto que as pessoas conhecem na TV é mais do rádio do que da própria televisão, porque eu me considero mais de rádio do que de tv. Eu comecei minha carreira na rádio, nos anos de 1980. Comecei como um folguista na FM O DIA e trabalhei em vários horário, até que eu conquistei um horário para trabalhar como locutor. Depois disso, apresentei um programa mais popular na emissora, em um horário mais comercial, e aí eu passei a ter mais destaque”.

Mais de 30 anos depois, ele retorna à FM O DIA e fala da satisfação que é reintegrar o Sistema O DIA. O apresentador do ‘Ligação Direta’ destaca a ansiedade e pontua que está encarando a nova fase como um desafio diário.

"A expectativa é a melhor possível. É um novo velho desafio, de agradar todos. O rádio é pura magia, onde você está em uma cabine passando informação e alegria, é mundo lúdico, totalmente diferente do que é a televisão. Você atinge pessoas no trabalho, no carro, isso da voz falar abertamente com as pessoas, ouvi-las, participar, informar. O rádio é o veículo mais fantástico que pode ter, é uma verdadeira escola”, finaliza Beto Rego.

Isabela Lopes - Jornal O Dia