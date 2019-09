'Noite dia': Tony Trindade, na programação da FM ODIA

O programa ‘Noite Dia’ do jornalista Tony Trindade passa a integrar a programação da FM O DIA, 92,7, a partir desta segunda-feira (02). O programa vai ao ar diariamente, das 22h às 00h e terá uma programação diversificada, com música, informações, análises do que foi notícia no dia.

Tony Trindade pontua que o programa vai ao ar no final da noite, horário que tradicionalmente acontecem os programas românticos, mas, apesar da ter uma programação musical, o ‘Noite Dia’ não resumirá somente a isso.

“Será um mix de música; jornalismo de final de noite, ou seja, com aquela notícia mais quente e que os meios de comunicação não deram; uma análise do que aconteceu durante o dia; entrevistas com políticos locais ou que estão em Brasília, por telefone; ou terei gravado algo que repercutiu ao longo do dia. Além, claro, de crônicas e reflexões para a vida”, comenta.

O jornalista salienta que pretende colocar sua experiência acumulada dentro do rádio. “Eu não quero voltar para o rádio e fazer o mesmo que fiz ao longo dos anos, pois seria até um desperdício. Eu quero captar uma audiência diferenciada, pois depois das 22h as pessoas estão se recolhendo e o rádio pode se tornar uma boa companhia”, enfatiza.



Foto: Reprodução

Para tornar o programa ainda mais dinâmico e participativo, o público poderá acompanhar o ‘Noite Dia’ não somente pela FM O DIA, através do 92,7, mas também pela internet. “O programa será feito a partir de um estúdio particular e será transmitido ao vivo pela web, então tem todo um cenário e uma dinâmica televisiva e moderna e contarei com a participação ao vivo do ouvinte”, frisa.

Tony Trindade ressalta que as expectativas para a estreia do programa são as melhores possíveis e conta que, mesmo após tantos anos atuando na área da comunicação, tanto na televisão como no rádio, ainda sente frio na barriga diante de novos desafios.

“Eu me arrisquei a escrever para o Jornal O Dia, o que é algo novo para mim e está me causando um frio na barriga, pois todo dia é um desafio preparar a coluna; estou voltando para a televisão também com um programa com mais horas de duração e também estou voltando para o rádio, tudo ao mesmo tempo. Enquanto não tiver esse nervoso não é bom, pois esse nervoso acende uma luz de alerta e faz você correr mais”, complementa.

Retorno

Por duas vezes, Tony Trindade já integrou o time de profissionais da FM O Dia, no final da década de 1980. “Foi na FM O DIA onde me consagrei no rádio, em 1987, e estou voltando novamente depois de mais de 30 anos. No rádio, eu comecei com 14 anos, ainda como estagiário, mas a O DIA sempre foi o sonho de qualquer profissional de rádio e quando ele queria estava vivendo um bom momento era quando a O DIA se interessa por ele e eu tive essa oportunidade e trabalhar na FM por quase dois anos com grandes profissionais do rádio”, conclui o jornalista e radialista.

Isabela Lopes - Jornal O Dia