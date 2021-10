Transporte público retorna nesta segunda-feira (11) com 200 ônibus em Teresina

Foto: Assis Fernandes/ODIA



“A frota só será ampliada após o pagamento firmado. O acordo previu o início do pagamento para que as empresas possam alocar mais carros e funcionários. A atual ordem de serviço é de 200 ônibus”, esclareceu a advogada.

Trabalhadores do transporte

O retorno definitivo do transporte público de Teresina está dependendo agora de um acordo entre os empresários e os trabalhadores do setor. A reunião dos empresários com os trabalhadores acontecerá na próxima terça-feira (11). Na ocasião, Setut e Sintetro vão discutir sobre a convenção coletiva da categoria, que pede o fim do pagamento em diárias e a manutenção do piso salarial e de benefícios como tíquete alimentação e plano de saúde.

Além disso, será apresentada no encontro a ordem de serviço da Strans às empresas que discrimina a quantidade de ônibus que devem retornar para as ruas e como essa logística será implantada. Mas antes que os coletivos voltem a circular normalmente pela cidade, outros pontos também terão que ser considerados: a manutenção dos veículos que ficaram um ano e nove meses parados nas garagens e a contratação de mais profissionais para que a demanda seja atendida.