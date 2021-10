Prefeito assina acordo e ônibus devem voltar a circular normalmente na segunda-feira (11)

O prefeito Dr. Pessoa (MDB)assinou na manhã desta quinta-feira (07) o acordo para retorno integral do transporte público em Teresina. Agora, os empresários esperam o pagamento da dívida de R$ 21 mi – parcelada inicialmente em três vezes – para colocar os ônibus nas ruasjá partir da próxima segunda-feira (11). A informação foi divulgada pela consultora jurídica do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut), Naira Moraes.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

“Estamos aguardando o pagamento da entrada cair – para definir uma nova ordem de serviço – para que os ônibus voltem a funcionar normalmente até a próxima segunda-feira (11). O Aurélio Lobão (procurador geral do município) pegou a assinatura do prefeito agora pela manhã e estamos esperando o juiz. Agora a partir dessa assinatura, será enviada para homologação judicial. Se o juiz assinar hoje ou amanhã e a prefeitura efetuar o pagamento, será operalizada uma nova ordem para semana que vem. Tudo isso vai depender do pagamento”, disse.

Bilhetagem sob responsabilidade da prefeitura

A advogada comentou ainda sobre a operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica que passa a ser de responsabilidade da Prefeitura de Teresina a partir do dia 01 de dezembro deste ano. Ela explicou que o cabe agora ao Setut é comercialização de passes e outros serviços como a emissão de cartões, por exemplo.

“O controle operacional da bilhetagem – que é uso do sistema e controle das catracas – vai ficar com a prefeitura. A venda de vales e emissão de carteiras continua sendo comercializada no Setut. Na prática, a prefeitura vai ter que contratar uma empresa que faça o gerenciamento do contra SIT (aparelho que faz a leitura dos cartões nos ônibus) além de ter que pagar pelos equipamentos. O sistema utilizado pela prefeitura nesse gerenciamento pode ser igual o que vinha sendo usado ou eles podem criar um novo. Quem vai dizer são eles”, finaliza.

Imbróglio

A resolução definitiva do problema do transporte público de Teresina depende ainda de um último imbróglio: um acordo entre os empresários e os trabalhadores do setor. O Sintetro explicou que aguarda uma mesa de negociação para definir pontos da convenção coletiva de trabalho. Só a partir disso é que os trabalhadores voltarão, segundo o sindicato.

O Setut informou que vem buscando os trabalhadores para estabelecer um consenso e, assim, a frota retornar normalmente na segunda-feira (11).





