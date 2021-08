Trânsito na alça da ponte JK deve ser normalizado neste sábado após 45 dias interditada

A obra de drenagem que está sendo feita na alça da Ponte Juscelino Kubitscheck está em fase de finalização e o recapeamento deve ser feito amanhã (27). A prefeitura ficará responsável pelo asfaltamento e a previsão é que no sábado os veículos já possam circular no local.

De acordo com Eduardo Miranda, funcionário da empresa responsável pela construção, houve alguns problemas que fizeram com que a obra atrasasse. “Era para ser 1 mês, mas estamos com 45 dias. A princípio parecia uma obra simples, mas desde o início tivemos muitos problemas com as tubulações e risco de deslizamento”, afirma.



(Foto: Maria Clara Êstrela/ODIA)

Segundo o funcionário, a obra de drenagem irá criar uma barreira de escoamento, que aumentará a capacidade de drenagem da água na região, sanando assim o problema de alagamento no trecho próximo à margem do Rio Poty.



Eduardo Miranda pontua ainda que a obra custou entre 700 e 800 mil reais e que a prefeitura de Teresina optou por finalizá-la com funcionários próprios, devido à questões financeiras.



