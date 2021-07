Alça da Ponte Juscelino Kubitschek ficará interditada por 10 dias

A alça da Ponte Juscelino Kubitschek, que dá acesso avenida Raul Lopes, na zona Leste de Teresina, ficará interditada pelos próximos 10 dias, comunicou a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans). A interdição teve início do último sábado (24) e só deve ser liberada no início do mês de agosto.

A medida foi adotada devido uma obra de drenagem realizada no local. “Os serviços fazem parte das obras de drenagem do canto da galeria, para fazer o escoamento da água para ser jogada no ponto de preservação ambiental e nas margens do rio, por conta de alagamento que está ocorrendo no trecho”, explicou a prefeitura.

Foto: Divulgação / Strans

A Strans informou que placas de sinalização foram instaladas para orientar os condutores e agentes de trânsito estão no local. A orientação para os motoristas é buscar vias alternativas durante o período de interdição. O órgão disse também que haverá desvio de rota das linhas de ônibus que circulam no trecho.

