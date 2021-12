Previsão do Tempo: virada do Ano será de chuva em Teresina

Os teresinenses devem se preparar na virada do ano. Segundo o climatologista Werton Costa, há possibilidade de chuva na capital nesses últimos dias de 2021. A chuva tradicional nesta época do ano deve ser intensa, mas sem grandes transtornos. Ainda de acordo com o climatologista, a tendência também é de chuvas mais volumosas no Sul do Piauí e menos volumosas no Norte.



“Até o presente momento, a virada do ano novo, os últimos dias de 2021, reservam vários episódios de chuva de diferentes níveis de intensidade. Primeiro porque temos um Oceano Atlântico bastante aquecido. Esse aquecimento do mar favorece os vapores, a formação das nuvens, e, consequentemente, a migração dessas nuvens para o interior do Nordeste”, explica Werton Costa.



(Foto: Arquivo ODIA)

O climatologista pontua que o sistema é o mesmo que atuou há pouco tempo na Bahia, conhecida como Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que está se dissipando. Enquanto a ZCAS não encerra completamente, continuará despejando no interior do Nordeste uma quantidade significativa de umidade, que vai repercutir nesses últimos dias do ano.



“Boa parte da chuva que vai cair em muitas cidades do Piauí nesses últimos dias se deve à dissipação desse sistema. partir de 2022, receberemos nova umidade, Amazônica, do Atlântico Tropical, que vai favorecer um novo conjunto de chuvas. algumas devem ter episódios mais intensos e volumosos, como é de costume na transição de dezembro para janeiro”, complementa o climatologista.

