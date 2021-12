Teresina fecha o mês de dezembro com o maior acúmulo de chuva dos últimos dois anos

O ano de 2021 termina com o maior acúmulo de chuva dos últimos dois anos em Teresina. Isso porque o mês de dezembro fechou com 225 milímetros de chuva acumulada, o que significa que a capital está 120% acima da média.



Quem explica melhor é o climatologista Werton Costa. O especialista destaca que este ano houve um acúmulo maior de chuvas devido ao Oceano Atlântico estar mais aquecido, o que provoca um aumento do valor, da nebulosidade e, consequentemente, das chuvas.



(Foto: Reprodução/Werton Costa)

Werton Costa lembra ainda que em 2019, houve uma perda de 76% dos volumes de chuva em Teresina. Já em 2020, o déficit foi de 25%. “A marca desse ano ficou abaixo apenas de 2018, quando Teresina atingiu mais de 300mm de acumulado”, comenta.



Em imagens disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é possível verificar a consistência do período chuvoso sobre a capital. “No primeiro mapa, que mostra os últimos três dias, podemos ver como as chuvas foram persistentes. Já o segundo mapa, que demonstra o acumulado dos 30 dias deste mês, observamos acumulados muito fortes na Bahia, um pouco mais forte no Sul do Estado e você vê Teresina em uma posição intermediária”, pontua.



Acumulo dos últimos três dias (Foto: Reprodução/INMET)

Acumulo do mês de dezembro (Foto: Reprodução/INMET)

Segundo o climatologista, atingir a marca de 225 mm é “digno de nota”, apesar da estação ter se desenrolado de forma irregular. Ele explica que de janeiro a abril deste ano, Teresina contou com uma quadra chuvosa bastante irregular na distribuição dos volumes. Além disso, o B-R-O-Bró, que costuma ter o tempo quente e seco, foi chuvoso nos três primeiros meses.

“Em setembro, outubro e novembro houve chuvas acima da média e também tivemos um dezembro irregular. Choveu nos primeiros dias do mês e logo após isso, passamos quase 15 dias sem chuvas”, comenta.



Todavia, nos últimos três dias do mês de dezembro, Teresina contou com volumes expressivos de chuva. “As chuvas dos últimos dias fizeram com que nós não só atingiremos a média climatológica do período, como também superamos essa meta”, finaliza Werton Costa.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Ithyara Borges