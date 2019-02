Setut pede na justiça aumento da frota de ônibus em circulação durante greve

O Sindicato das Empresas do Transporte Urbano de Teresina (Setut) acionou a Justiça para aumentar a quantidade de ônibus circulando pela Capital durante a greve dos motoristas e cobradores. Por meio de uma ação cautelar, a entidade impetrou o pedido junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), argumentando que visa diminuir os contratempos para a população pela falta do serviço.



Segundo o Setut, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Urbano (Sintetro) estaria descumprindo a Lei de Greve e não teria colocado em circulação o mínimo de 30% da frota de ônibus para garantir o básico da prestação do serviço.

Por meio de nota, a entidade alegou ainda que “O Sintetro está fazendo piquetes nos portões de todas as garagens de transporte público, impedindo a saída dos veículos e impossibilitando que os trabalhadores consigam adentrar ao seu local de trabalho”.



Foto: Arquivo O Dia

Procurado pela reportagem, o Sintetro rebateu o Setut e disse que está se concentrando nas portas das garagens apenas para garantir que o número de veículos que vai para as ruas seja os 30% previstos em lei. De acordo com Antônio Carlos Sousa, membro da diretoria do sindicato, não há “formação de piquetes”, conforme alegou o Setut, mas apenas a garantia de que o movimento não perca força e que o mínimo de funcionamento seja mantido.

“Nós vamos só pela manhã conferir que está tudo dentro dos conformes. Não tem nada disso que foi dito. O movimento está dentro da legalidade e vai seguir caso não haja negociação”, disse Antônio Carlos.

O Sintetro acrescentou ainda que o Setut não sinalizou uma nova proposta depois que a oferta de reajuste de 4% feita pelos empresários foi rechaçada pela categoria. Os trabalhadores pedem aumento de 8,5% no vencimento. A greve dos ônibus segue, portanto, sem previsão de encerramento. Nesta terça (05), ela já entrou em seus segundo dia e para tentar amenizar seus impactos, a Prefeitura cadastrou veículos alternativos para atender à população.

Confira a nota do Setut na íntegra:

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) solicitou ao Tribunal Regional do Trabalho, por meio de uma ação cautelar, o aumento da frota em circulação, com vistas a reduzir os contratempos para a população, que é penalizada devido ao não cumprimento da Lei de Greve pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro). O Sintetro está fazendo piquetes nos portões de todas as garagens de transporte público, impedindo a saída dos veículos e impossibilitando que os trabalhadores consigam adentrar ao seu local de trabalho.

Maria Clara Estrêla