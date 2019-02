Alternativos cadastrados devem cumprir mesmo horário e rota dos ônibus

Atualizada às 08h17

Cerca de 78 ônibus alternativos foram cadastrados para circular em Teresina enquanto durar a greve do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviários de Teresina (Sintetro). Mas devido a reclamações de passageiros, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) está fiscalizando para certificar de que todos os requisitos estão sendo cumpridos pelos motoristas cadastrados.

De acordo com a Strans, os motoristas que se cadastram devem cumprir as mesmas regras do transporte coletivo comum, menos a integração, pois não tem como realizar a mesma. Os estudantes continuarão pagando meia passagem, porém, em dinheiro e mediante a apresentação da carteira de estudante.

Segundo o Sintetro, apenas 30% da frota de ônibus circulará pela cidade. Até o momento, não há previsão para o fim do movimento paredista.

Matéria Original

Anunciada na última terça-feira (29), a greve de ônibus do transporte público de Teresina está mantida para esta segunda-feira (4). O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviários de Teresina (Sintetro), Fernando Feijão, confirmou que a partir da meia noite de hoje, apenas 30% da frota está circulando em toda capital.

“Queremos informar aos trabalhadores do sistema de transporte rodoviário e a população em geral que, infelizmente, hoje, dia 4 de fevereiro, as atividades do transporte coletivo irão parar. Teremos uma greve por tempo indeterminado”, ressalta em vídeo o presidente do Sindicato.

A decisão pela greve foi aprovada por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária realizada pela categoria na última terça-feira (29). Segundo o Sintetro, a greve se deve ao fato de empresas e prefeitura não darem uma resposta a contento sobre as reivindicações apresentadas pela categoria.

A categoria busca um reajuste salarial de 8,5% que, segundo eles, pode ser negociável e ainda o aumento da frota de ônibus que circulam na cidade. Os trabalhadores já realizaram paralisação reivindicando melhorias salariais no mês de janeiro.

Veículos alternativos

Com o anúncio da paralisação dos motoristas de ônibus de Teresina, a Prefeitura cadastrou veículos alternativos para atender à população e minimizar os impactos da falta de ônibus na cidade. Foram cadastrados ônibus e vans e os veículos passaram por uma vistoria completa de modo que a segurança do usuário seja garantida. O objetivo da Strans era cadastrar o maior número de carros possível.

Geici Mello e Glenda Uchôa