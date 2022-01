Sem testes Covid em Teresina, FMS só reabrirá agendamento no final de semana

A procura pelos Centros de Testagens para Covid-19 tem aumentado consideravelmente. E, para atender a essa grande demanda, e evitar aglomerações, a partir desta segunda-feira (31), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que a realização do exame só seria feita mediante agendamento. Entretanto, as cinco mil vagas ofertadas para esta semana já foram preenchidas.



Segundo a FMS, a reabertura para o agendamento deve ocorrer somente no final de semana, dependendo do recebimento de novos testes. O agendamento deve ser feito pelo site do Vacina Já.



Ainda de acordo com a Fundação, as pessoas que com sintomas gripais que não conseguiram agendar a realização do teste Covid podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) exclusivas para síndrome gripal.



Na unidade de saúde, o paciente será atendido por uma equipe de médico e enfermagem, e, dependendo da avaliação dos profissionais, serão solicitados ou não outros exames.



Nesta segunda (31), alguns centros de testagens apresentaram longas filas e muitas pessoas reclamaram da falta de informação sobre a necessidade de agendamento para o teste.



UBS com atendimento exclusivo para síndrome gripal

Abertas das 7h às 19h - Todos os dias da semana (incluindo final de semana e feriado)

*UBS Real Copagre

Rua Sotero Vaz da Silveira, 3686

Fone: (86) 3215 7738

*UBS Codipi

Rua Raimundo Doroteia, S/N – Santa Maria da Codipi

Fone: (86) 3215-9196

*UBS Planalto Uruguai

Avenida 1. Conjunto Planalto Uruguai, 6955 – Planalto Uruguai

Fone (86) 3215 7727

*UBS Taquari

Rua Engenheiro Ribamar Machado s/n Residencial Taquari – Vale Quem Tem

Fone: (86) 3314879

*UBS Parque Piauí

Quadra 26 S/N Parque Piauí

Fone: (86) 3215 7703

*UBS Hugo Prado

Av. Mestre Dezinho, S/N Residencial Hugo Prado

Fone: (86) 99458-8039

*UBS Gurupi

Rua Coração de Maria, S/N. Gurupi

Fone: (86) 99490-8868

*UBS Carlos Alberto Cordeiro

Rua Prof Edmilson Paixao S/N – Dirceu II

Fone: (86) 3235-4260

