Covid-19: população reclama de agendamento e falta de informação sobre testes em Teresina

Moradores de diversas regiões de Teresina, que buscaram testes para a Covid-19 nesta segunda-feira (31), reclamam da falta de informação, instabilidade no sistema de agendamento da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e de longas filas para o atendimento. No Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Piauí (Sintufpi), na zona Leste, algumas pessoas chegaram com duas horas de antecedência para garantir o atendimento.

(Fotos: Jorge Machado/ODIA)

Samuel Vieira (37) reside no bairro Buenos Aires, zona Norte de Teresina, e reclamou da falta de informação e divulgação por parte do poder público. Com sintomas gripais como tosse, coriza, febre e dor de cabeça, ele conta que saiu de casa bem cedo, mas não conseguiu atendimento porque não tinha agendado.

“Eu vim no sábado e o rapaz me orientou a vir na segunda buscar informações junto à FMS. E chegando hoje a pessoa me informou que teria que ser por agendamento, me deu o site para agendar e me pediu para ir na UBS do Real Copagre que lá faz o teste sem agendamento e recebe no mesmo dia”, diz.



A estudante Amanda Cardoso (20) disse que pretende fazer o teste particular porque não conseguiu atendimento. Ela explica que não sabia da necessidade do agendamento e que a Fundação deveria reforçar que é necessário agendar para realizar o teste. “Não divulgaram que era por agendamento, só falaram apenas que era de 9h às 17h, mas não colocaram isso de forma eficiente”, comenta, destacando que tem sentido sintomas gripais como coriza.

Amanda Cardoso ressalta que foi orientada a buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), mas acredita que o local também estará lotado, como os demais pontos de testagem, e, para evitar transtornos, fará o teste de farmácia.



A recepcionista Maria Clara (20) foi a primeira a ser atendida no ponto de testagem da Sintufpi. Ela chegou às 7h, duas horas antes do horário agendado, às 9h, para garantir o atendimento, mesmo com hora marcada no site da FMS.



“Assim que soube, que seria via agendamento, eu fiquei atualizando o site. Decidi chegar cedo para ser uma das primeiras, e, ainda assim, já tinha umas 25 pessoas na minha frente, mas elas tiveram que ir embora porque não conseguiram agendar. Eu vim porque minha irmã positivou. Estou sentindo dor na garganta, de cabeça e no corpo, e como estou afastada do trabalho vim fazer o teste para me certificar”, destaca.



Maria Vitória tentou fazer o agendamento no momento que chegou ao centro de testagem, já que não conseguiu ser atendida. Entretanto, o site da FMS apresentava instabilidade e a jovem não conseguia fazer o agendamento. “As datas não estão mais disponíveis. No sistema só diz que tem vaga para o dia 03 de fevereiro. A gente não consegue nem olhar os locais porque dá erro”, frisa.

Situação é parecida no Clube do Servidor Municipal, no bairro Matadouro

A cozinheira Maricélia Silva, de 41 anos, disse que desde ontem tenta realizar o agendamento no site da FMS, mas não conseguiu. Ela esteve no Clube do Servidor Municipal, no bairro Matadouro, na Zona Norte de Teresina, e terá que procurar uma unidade de saúde para conseguir para ser atendida. "Desde ontem que tento fazer o agendamento porque estou me sentido mal para voltar a trabalhar, mas não consigo. Eu tive contato com uma pessoa que testou positivo. Eu vou tentar procurar outro lugar, uma UBS, não sei. Eu acho um descaso essa fituação", disse.

Já o policial militar Wendell Marinho, de 42 anos, conseguiu fazer o teste de Covid-19 mesmo não tendo agendado. "Cheguei cedo, por volta das 06h. Eu estava internado e não vi na imprensa nem na TV essa questão de agendamento para fazer o teste da Covid-19. Aí hoje muitas pessoas vieram sem saber. Pensando nisso, tentamos dialogar com os enfermeiros que, em um primeiro momento, disseram que não iam fazer o teste. Depois, viram que tinha condições de realizar e distribuíram cerca de 20 senhas. Achei muito bom essa sensibilidade que tiveram", afirma.

Outro lado

O PortalODia.com tentou contato com a Fundação Municipal de Saúde (FMS) para esclarecimentos sobre caso, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.





