Teresina passa a ter oito UBS com atendimento para síndrome gripal; veja lista

A partir de segunda-feira (31) a Fundação Municipal de Saúde (FMS) disponibiliza mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atendimento exclusivo de casos suspeitos de Covid-19: a UBS Carlos Alberto Cordeiro, no bairro Dirceu II. Agora, a capital conta com oito unidades destinadas para esta finalidade. O aumento no número de UBS Covid se deve à alta procura por atendimento. Neste sábado (30), a reportagem do Portalodia.com revelou que, na UBS do Parque Piauí, pacientes chegaram a esperar por mais de seis horas na fila.

Além da UBS Carlos Alberto, a zona Sudeste conta ainda com atendimento especializado na UBS Gurupi; na zona Norte, as UBS Real Copagre e Santa Maria da Codipi; na zona Leste, as pessoas podem procurar atendimento nas UBS Planalto Uruguai e Taquari; e na zona Sul o atendimento é nas UBS Parque Piauí e Hugo Prado. Esses atendimentos nas UBS Covid são todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 7h às 19h. Foto: Divulgação/FMS “Nas unidades Covid o paciente é acolhido, passa por atendimento médico e de enfermagem e faz exames de acordo com a avaliação da equipe de saúde”, explica a diretora de Atenção Básica da FMS Nádia Spíndola. Ela informa ainda que as outras 83 UBS estão atendendo as demandas de saúde regulares da Atenção Básica e casos de pessoas com sintomas gripais, mas com teste negativo para Covid. 8 UBS com atendimento exclusivo para síndrome gripal: Abertas das 7h às 19h Todos os dias da semana (incluindo final de semana e feriado) *UBS Real Copagre Rua Sotero Vaz da Silveira, 3686 Fone: (86) 3215 7738 *UBS Codipi Rua Raimundo Doroteia, S/N – Santa Maria da Codipi Fone: (86) 3215-9196 *UBS Planalto Uruguai Avenida 1. Conjunto Planalto Uruguai, 6955 – Planalto Uruguai Fone (86) 3215 7727 *UBS Taquari Rua Engenheiro Ribamar Machado s/n Residencial Taquari – Vale Quem Tem Fone: (86) 3314879 *UBS Parque Piauí Quadra 26 S/N Parque Piauí Fone: (86) 3215 7703 *UBS Hugo Prado Av. Mestre Dezinho, S/N Residencial Hugo Prado Fone: (86) 99458-8039 *UBS Gurupi Rua Coração de Maria, S/N. Gurupi Fone: (86) 99490-8868 *UBS Carlos Alberto Cordeiro Rua Prof Edmilson Paixao S/N – Dirceu II Fone: (86) 3235-4260

Com informações da FMS.