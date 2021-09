Sem ônibus, Metrô de Teresina amplia horário de funcionamento para atender passageiros

Os teresinenses têm enfrentado, diariamente, inúmeras dificuldades devido à ausência de ônibus coletivo na cidade. Desde que a pandemia da Covid-19, que iniciou em março de 2020, o transporte público de Teresina está deficitário. Se faltam ônibus na capital, sobram prejuízos e reclamações.



Para chegar ao emprego, muitos trabalhadores estão buscando alternativas mais baratas, como a bicicleta e o Metrô de Teresina. O tatuador Christian Thomas (19) reside no bairro Renascença, no Grande Dirceu, zona Sudeste da Capital e utiliza o metrô há oito anos. Para ele, esse é um transporte mais viável, tanto pelo valor investido como pela rapidez do serviço.



“É mais prático, barato e rápido. Antes a passagem era R$0,85, agora é R$1, mas, ainda assim, sai bem mais barato do que utilizar o transporte coletivo, pois de metrô eu levo menos de 30 minutos do meu bairro para o Centro. Eu não trocaria o metrô pelo ônibus, principalmente agora que os ônibus não estão passando. Mensalmente, gasto R$30, quando preciso me deslocar do seu bairro ao Centro. Além disso, as condições estruturais são melhores do que os ônibus, pois tem ar-condicionado e é menos lotado”, conta.



(Fotos: Assis Fernandes/ODIA)

Com a crise no transporte coletivo de Teresina, muitas pessoas passaram a utilizar o metrô como alternativa de locomoção, fazendo com que a demanda do serviço aumentasse. Para atender este público, a Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP), responsável pela manutenção do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), ampliou o horário de funcionamento.



“Tivemos que mudar nossa logística. Colocamos a primeira viagem, que antes era 7h30 para às 6h50, e o término também mudou. Antes era às 17h30 para às 18h30. Esses horários já existiam antes da pandemia, e voltamos novamente agora. Hoje, funcionamos de segunda a sexta, e, em breve, iremos funcionar aos sábados”, disse Josiene Campelo, diretora-presidente da CMTP.



A pandemia também trouxe mudanças no número de passageiros que circulam diariamente no metrô, reduzindo a lotação em 50%. Se antes eram cerca de 600 passageiros dentro dos VLTs, com quatro mil pessoas diariamente, o número foi reduzido para 300 pessoas dentro dos vagões e cerca de duas mil pessoas por dia.



“Nosso protocolo é seguido pelos nossos agentes. Para atender a demanda, temos 20 viagens diárias, mantendo esse limite de passageiros. Agora com o problema que temos com o sistema de transporte coletivo, tivemos um aumento dos nossos passageiros. O VLT é uma opção de transporte rápido, seguro e barato. Além disso, dentro dos nossos VLTs temos ar condicionado e seguranças dentro dos VLTs, e é de suma importância oferecer isso para os nossos passageiros”, enfatiza Josiene Campelo.



Expansão

O Metrô de Teresina tem 13,5 Km de extensão, com 11 estações, que compreende do Centro da Capital ao Grande Dirceu, zona Sudeste. A diretora-presidente da CMTP pontua que um projeto está sendo elaborado com o intuito de modernizar as estações e, posteriormente, futura expansão para outras zonas de Teresina.



“[O projeto é de] competência da Setrans, mas foi feito um alinhamento com o órgão e essa modernização pode ser licitada ainda este ano. Vamos trabalhar primeiro com essa melhoria e após isso seguiremos para o projeto de expansão”, disse.

Também há um projeto para expansão da linha metroviária para o município de Altos. O pré-projeto já foi concluído, e, agora, deve ser dado andamento à segunda etapa.

