Metrô de Teresina: estação da Matinha volta a funcionar após reforma

A estação do Metrô de Teresina, localizada no bairro Matinha, na zona Norte da capital, foi reaberta nesta segunda-feira (28). A estrutura, que estava sem funcionar desde abril do ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e danificada pela ação de vândalos, foi reformada.



Estação da Matinha (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Por conta da depredação, tivemos a paralisação dessa estação, que precisou ser reformada e hoje voltou às atividades. Fizemos algumas mudanças na pintura, reformamos o teto e os assentos dos bancos, enfim, fizemos todos os reparos”, explica Josiane Campelo, presidente Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP).

Josiane Campelo (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O agente de portaria José Francisco Fernandes, primeiro usuário a chegar na estação da Matinha após a reabertura, ficou animado com a retomada dos serviços e reforma do local. “Esse meio de transporte público é muito útil para nós, que somos de baixa renda. Quando eu via isso tudo abandonado me dava uma dor no coração”, comenta.

José Francisco Fernandes (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Para o técnico em comunicação Gerson Ferreira, morador daquela localidade, a reativação da estação da Matinha é bastante positiva. Ele destaca que, desde a paralisação do serviço, muitos moradores do bairro, inclusive ele, tiveram aumento dos gastos para conseguir se deslocar até o trabalho, já que o metrô não parava no local.



Metrô de Teresina (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Agora vai ficar bem melhor mesmo, até porque com essa falta desse serviço a estação do bairro estava ficando muito perigosa, com muitos assaltos. Com a volta do metrô vai aumentar a movimentação na estação (...) todo esse tempo estava gastando com aplicativo de transporte, me deslocando a pé ou de bicicleta”, pontua o trabalhador.

A situação da estação da Matinha é semelhante às muitas outras que integram o sistema mas, segundo a presidente da CMTP, a previsão é que todas as estruturas também seja recuperadas nos próximos meses. “Todas as estações foram depredadas, mas para este retorno das atividades iniciamos com apenas seis. Após isso vamos dar inicio as demais”, finalizou.

