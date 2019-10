Paulo Martins é o novo presidente da CMTP. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Campo Maior, Paulo Martins, assume a presidência da Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP), responsável pela gerência do metrô de Teresina.

O novo presidente anunciou a mudança no órgão nesta terça-feira (08) e substitui Antonio Sobral e destaca as melhorias que já iniciaram há cerca de um ano que, segundo ele, deverão ser ampliadas. Um processo de modernização está em andamento para adquirir mais trens e proposta de duplicar a via férrea, a fim de acelerar e aumentar o numero de viagens.

“Mais barato, mais rápido, mais confortável e com total segurança. Então a ideia e projeto do governador é que a gente execute isso em menos tempo. Além de melhorar queremos dar segurança maior ao usuário do metrô de Teresina

Já como forma de chamar atenção para o transporte ferroviário da cidade, no dia 23 de novembro deverá acontecer a segunda edição do “Forró no Trem”, que há 16 anos não acontecia devido a falta de estrutura e conforto dos passageiros. Em cada vagão da unidade haverá um trio de forró e baião que irão animar as viagens de passageiros das 13h às 18hs.

“Faremos também para a pessoas de Teresina conhecerem o metrô e o potencial turístico que Teresina tem”, diz Rodrigo, um dos organizadores do evento.