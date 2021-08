Macacos apreendidos com vereadora Thanandra Sarapatinhas vão para Zoológico

Os dois macacos pregos apreendidos na manhã desta quarta-feira (11), na residência da vereadora Thanandra Sarapatinhas foram encaminhados ao Zoológico de Teresina. De acordo com o delegado a frente da ação, Ricardo Moura, a Central de Inquéritos recebeu denúncia e fez o cumprimento do mandado judicial de busca de apreensão dos animais que estavam em posse da vereadora em um sítio, na zona rural de Teresina.

A vereadora Thanandra Sarapatinhas se pronunciou nas redes sociais sobre o caso e disse que recebeu com muita surpresa a decisão do Ministério Público pedindo a apreensão dos animais em sua casa.

“Hoje fui surpreendida com a decisão da Central de Inquéritos que determinou a apreensão de dois macacos pregos, o Chico e o Caco, que resgatei e acolhi no meu sítio. Sou depositária fiel e obtive o termo em 2018, quando realizava um curso de formação do concurso da Polícia do Maranhão. O delegado, sabendo que sou protetora, me confiou a guarda e desde então tenho cuidado deles”, disse a vereadora.





Segundo ela, a situação em que os animais viviam anteriormente era degradante e de maus-tratos. “Me sensibilizei com a situação que eles viviam: comendo esgoto, em um espaço minúsculo, magros e com vermes. Os acolhi no meu sítio, criei um local amplo para criação, custeei alimentação, tratamento veterinário e dei todo o cuidado e amor que eles merecem”, ressaltou a vereadora afirmando que irá recorrer da decisão da justiça e que espera que tudo seja resolvido.

Os animais apreendidos foram encaminhados ao Zoológico de Teresina, local de constantes críticas da vereadora, que já se pronunciou pedindo o fim do zoológico na capital.

