Polícia apreende macacos que estavam em posse da vereadora Thanandra Sarapatinhas

A vereadora Thanandra Sarapatinhas foi surpreendida, nesta quarta-feira (11), com a apreensão de dois macacos pregos que vivem em sua residência. A ação ocorreu por decisão da Central de Inquéritos. A parlamentar estava presente na sessão da Câmara Municipal de Teresina quando recebeu a ligação de um familiar informando sobre a ida da polícia até o seu sítio.







(Foto: Divulgação/Assessoria)

De acordo com a assessoria de Thanandra, os animais estão com a vereadora de forma regular e que o termo de guarda dos animais foi obtido ainda em 2018, quando realizava curso de formação do concurso da Polícia do Maranhão. Na época, ela acompanhou a apreensão dos bichos que viviam em situação de maus-tratos.



Sensibilizada com a situação, a protetora acolheu os animais em seu sítio, que fica na zona rural de Teresina, e criou ambiente amplo para criação dos macacos. A própria Thanandra passou a custear alimentação e tratamento veterinário para eles.



No momento da apreensão, apenas a mãe da vereadora estava na residência e não tinha em mãos o documento que atesta a legalidade de posse dos animais.

(Foto: Divulgação/Assessoria)

Preocupada com o local para onde os macacos serão realocados, a assessoria afirmou que Thanandra Sarapatinhas irá recorrer da decisão.Os animais, segundo reforçou a vereadora, não apresentam condições de serem inseridos na natureza.



O PortalODia.com tentou contato com o delegado responsável pelo caso, mas até o momento não obteve retorno.



Ithyara Borges

