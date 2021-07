Ipês florescem em Teresina mesmo fora de época

Floração dos ipês anuncia a chegada da primavera em Teresina



Mas essa floração fora de época tem uma justificativa. O biólogo Francisco Soares, especialista em Botânica, explica que a floração de uma planta é regulada pela variação do número de horas do dia e da noite nas regiões mais distantes do Equador. Ou seja, existem as plantas de dia longo, que são aquelas que florescem quando o período de insolação é maior do que o fotoperíodo crítico, e as plantas de dia curto, que florescem nos períodos em que as noites são maiores do que os dias.



(Foto: Elias Fontinele/ODIA)

“Como estamos próximos à linha do Equador e a diferença entre o número de horas do dia e da noite é muito pequena, a maior parte das nossas plantas são indiferentes, mantendo sua regulação utilizando outras estratégias. É sabido que regulam sua floração quando a umidade do ar aumenta ou diminui. No caso dos ipês, cajueiros e mangueiras, eles florescem no período em que a umidade do ar se reduz e as condições ambientais se tornam mais desfavoráveis”, pontua o biólogo.



Essas chuvas que estão sendo registradas em algumas regiões do Piauí, especialmente em Teresina, podem interferir na floração das plantas, desregulando o calendário, apesar de ser algo incomum. De acordo com Francisco Soares, estudos feitos na região da Caatinga, fora do ambiente urbano, apontam que essas chuvas podem interferir no processo de floração das plantas.



“É preciso entender que o Verão é uma estação chuvosa, ao contrário do que o senso comum determina. Já se tem estudos dos efeitos dos chamados Veranicos em populações de determinadas espécies de plantas. É provável que não estejam determinando florações anômalas agora, mas que de certa forma interfiram no processo”, completou Francisco Soares.



Apesar de os ipês amarelos serem os mais comuns, não há uma ordem para a floração das plantas, no que se refere às cores, uma vez que elas fazem parte da mesma família botânica. O especialista comenta que a cor da florada interfere fortemente em processos reprodutivos das plantas, uma vez que as cores são percebidas pela visão dos insetos, como as abelhas, que são os principais polinizadores.