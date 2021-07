Preço do gás de cozinha sobe quase 6% a partir desta segunda-feira (14)

O teresinense deverá começar a pagar mais caro pelo gás de cozinha que consome a partir desta semana. É que a Petrobras anunciou, na última sexta-feira, o aumento em 5,9% o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo, o GLP, usado nas cozinhas brasileiras. O quilo do gás vai para R$ 3,40.



Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o preço do gás de cozinha sofre reajuste este ano. Em algumas capitais brasileiras, o botijão já custa quase R$ 105,00. Aqui em Teresina, o preço médio do gás está em torno dos R$ 90,00.

Apesar de anunciar o aumento do preço do gás, a Petrobras deixou a cargo das distribuidoras e revendedoras repassaram esse reajuste ao consumidor. É que este aumento é para as distribuidoras e não diretamente para o cliente.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A Petrobrás explica que o preço do GLP vendido às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, que é formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que os importadores teriam, como transporte e taxas portuárias.

O preço do gás de cozinha é melhor que o gás para uso industrial e comercial e o valor de venda às distribuidoras não é o único fato determinante do preço final ao consumidor. “Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras podem ou não se refletir no preço final, que incorpora tributos e repasses dos demais agentes do setor de comercialização, como distribuidores e revendedores”, explica a estatal.

Pela tabela da evolução dos preços do gás de cozinha no Piauí, o valor do botijão de gás no Estado está custado em média R$ 88,87, conforme o valor ficado em março deste ano. O aumento foi de R$ 10,00 somente nos três primeiros meses de 2021. Em Teresina, o gás está custando média de R$ 89,07. O preço já é maior que outras grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro, onde o gás de cozinha custa R$ 75,97; e Recife, onde o gás custa R$ 78,26.

