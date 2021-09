Felipe Gomes, viúvo de Kiki Freitas, faz tatuagem em homenagem a esposa em Teresina

Felipe Gomes, viúvo de Kiki Freitas, fez uma homenagem a odontóloga e eternizou um momento especial do casalna pele. Nesta terça-feira (28), eles comemorariam dois anos de casados.



Foto: Esequiel Torres/ Reprodução/Instagram

A obra de arte foi feita pelo tatuadorEsequiel Torres que publicou a imagem nas redes sociais nesta terça-feira. Felipe tatuou no braço uma imagem em que mostra os dois abraçados e outra em que Kiki aparece gravida do primeiro filho.

“Às vezes não tenho noção da proporção de uma representatividade de uma tatuagem na vida de uma pessoa. Ontem me deparei com um caso que ouvi falar, mas não conhecia a fundo. Depois do meu cliente me explicar toda situação que ocorreu, pensei no tanto que posso contribuir para melhorar a vida de pessoas que me procura para fazer uma tatuagem, seja estética ou homenagem, que aquilo sempre de alguma forma vai ajudar. Me dediquei muito para executar tão boa essa tatuagem, pois não queria decepciona-lo, com toda cobrança e cuidado do cliente de deixar os rostos iguais aos originais que de certa forma mostra a responsabilidade que tenho e saiu essa obra de arte. Que Deus abençoe sua vida, você é um guerreiro irmão e muito obrigado pela oportunidade de eternizar algo tão importante para você”, escreveu o tatuador nas redes sociais. Felipe Gomes, no entanto, ainda não se manifestou publicamente.

Maria Cristina Freitas, a Kiki Freitas, de 36 anos, filha do ex-governador Freitas Neto, morreu em 21 de julho após complicações no parto . O filho recém-nascido, Antônio, faleceu cinco dias após a mãe .

Segundo a nota de esclarecimento emitida pela maternidade, Kiki teve parto normal, sem anestesia. Ela evoluiu com sinais de angiodema tendo parada cardiorrespiratória . A odontóloga recebeu assistência da equipe particular que acompanhava o parto, corpo clínico da maternidade e da equipe de UTI da Unimed, mas não resistiu.

