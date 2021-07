Kiki Freitas: Morte foi causada por angioedema, diz maternidade

A morte da odontóloga Kiki Freitas foi provocada por uma angiodema durante o parto, afirmou a Maternidade Santa Fé em nota de esclarecimento divulgada na tarde desta quarta-feira (21/09). Logo após os sintomas de angioedema, que é um inchaço que pode afetar múltiplos órgão, a paciente relatou desconforto respiratório, o que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e levou à morte.

A maternidade esclareceu que Kiki Freitas deu entrada na unidade com uma equipe particular com duas obstetras, uma enfermeira obstetra, uma fisioterapeuta e uma doula nas primeiras horas da manhã. Após os relatos do início dos sintomas, o parto foi realizado de forma rápida devido o quadro de saúde da paciente. O parto aconteceu normal e sem anestesia.

Kiki chegou a ser socorrida pela sua equipe particular e pelas equipes da Maternidade Santa Fé. A paciente também recebeu assistência de uma Unidade de terapia Intensiva (UTI) móvel da Unimed, mas não resistiu à parada cardiorrespiratória.

A nota informa ainda que o bebê se encontra em estado grave após reanimação neonatal. A maternidade afirmou que prestou a assistência necessária e lamentou a morte.

