Carreata pede a reabertura do comércio na Zona Sul de Teresina

Um grupo de empresários realizou carreata pelas principais ruas do bairro Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina, na manhã desta quinta-feira (23), para pedir a reabertura do comércio na região. O protesto foi realizado depois que um empresário foi detido e passou mal durante fiscalização do decreto municipal que estabeleceu o fechamento de serviços não essenciais na Capital. O caso, que aconteceu na última segunda-feira (23), ganhou proporção nacional.



A manifestação, convocada por redes sociais, começou por volta das 09h. Dezenas de carros circularam fazendo buzinaço. Fogos de artifício foram usados, como é possível ver em vídeos que circulam nas redes sociais. Com um alto-falante, um homem liderava a carreata com gritos de reabertura do comércio. A Prefeitura de Teresina não se manifestou sobre o protesto dos empresários.

Na última segunda-feira (23), um cumprimento de decreto municipal de fechamento do comércio ganhou as redes sociais depois que um empresário foi algemado e passou mal por agentes da Polícia Militar do Piauí (PM-PI) acompanhados por Guardas Municipais. Em nota, a PM-PI disse que a corregedoria da entidade abriu procedimento de investigação para analisar a conduta dos policiais envolvidos na abordagem.





Ontem, o retorno gradual das atividades comerciais no Piauí foi pauta durante reunião que contou com a presença do governador Wellington Dias (PT), do prefeito de Teresina, Firmino Filho, e do presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Jonas Moura. Os gestores estudam a possível reabertura dos estabelecimentos comerciais a partir do mês de maio.

Durante entrevista por videoconferência nesta quinta-feira (23) com jornalistas, o prefeito Firmino Filho afirmou que a situação é deliciada. Firmino chegou a dizer que “as empresas querem abrir, mas eles (comerciantes) não querem botar no balcão os filhos deles, são os funcionários. Todos adoram a regra, mas querem ser exceção”.

