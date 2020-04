Governador e prefeitos estudam retorno da atividade comercial no Piauí

O retorno das atividades comerciais no Piauí foi pauta de uma reunião por videoconferência nesta quarta-feira (22) entre o governador Wellington Dias; o presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Jonas Moura; e o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Os gestores estudam se é possível a reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais a partir do mês de maio.

O governador afirmou que o isolamento social no estado segue mantido, contudo, defendeu um plano estratégico para que o retorno do comércio seja realizado em várias etapas e respeite as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O chefe do executivo estadual declarou que métodos serão estabelecidos e apresentados para os setores das atividades econômicas.

“A priori, mantemos o isolamento social e iremos manter a testagem, além das pesquisas de testagem por amostragem e coleta de dados. Assim saberemos onde temos pessoas infectadas com a covid-19 e planejarmos as estratégias”, disse.

Wellington Dias pontou que a abertura do comércio dependerá da redução da infecção por coronavírus no Piauí. “É preciso que haja uma queda de pessoas com doenças respiratórias, como H1N1, Influenza, para que, consequentemente, haja a queda na demanda por leitos de UTI. Essa proposta envolve ainda a redução da contaminação e de óbitos”, afirmou.

Para que os estabelecimentos públicos e privados voltem a funcionar, o gestor defende ainda aumento da regra de proteção nos locais de trabalho. Além da exigência da máscara, álcool em gel e distanciamento, os colaboradores devem ser submetidos a testagem, e os responsáveis informar no app Monitora Covid-19, caso tenha um trabalhador contaminado.

Otávio Neto